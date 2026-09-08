Псковичи собрали гуманитарную помощь для детей Херсонской области

10:30, 08 сентября 2026, ПАИ

Жители Псковской области собрали партию гуманитарного груза для детей Херсонской области в рамках Всероссийской благотворительной акции «Соберём ребёнка в школу». Об этом сообщается в Telegram-канале «Шефская помощь | Херсонская область».

Около 600 единиц канцелярии и учебных принадлежностей будут доставлены в региональный штаб «Мы вместе» Херсонской области.

Волонтёры сформируют из полученных предметов полноценные ученические наборы, которые адресно вручат детям-сиротам, ребятам из многодетных семей и детям участников специальной военной операции.

Основу отправляемой партии составили самые востребованные к новому учебному году принадлежности: рабочие тетради, ручки, карандаши, альбомы для рисования, краски, дневники, а также специализированные чертёжные инструменты.