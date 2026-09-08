Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сенатор Мельникова посетила псковскую спортшколу «Ника»

Сенатор РФ Наталья Мельникова посетила псковскую спортивную школу «Ника» 7 сентября, сообщили ПАИ в министерстве спорта Псковской области.

  • Сенатор Мельникова посетила псковскую спортшколу «Ника»
    Фото: Министерство спорта Псковской области
  • Сенатор Мельникова посетила псковскую спортшколу «Ника»
    Фото: Министерство спорта Псковской области
  • Сенатор Мельникова посетила псковскую спортшколу «Ника»
    Фото: Министерство спорта Псковской области
  • Сенатор Мельникова посетила псковскую спортшколу «Ника»
    Фото: Министерство спорта Псковской области

Визит состоялся в рамках рабочей встречи с министром спорта Псковской области Лилией Аюповой, председателем комитета по физической культуре, спорту и делами молодёжи администрации Пскова Сергеем Бухаровым, а также директором спортшколы Александром Белоусом.

В ходе встречи сенатору провели ознакомительную экскурсию по школе, продемонстрировали спортивные залы и инвентарь.

«Встреча прошла в конструктивном ключе. Стороны выразили уверенность в дальнейшем продуктивном сотрудничестве и нацеленность на решение важных задач, поставленных перед спортивной школой», – отметили в министерстве.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






08 сентября 2026

Псковские профсоюзы собрали для школьников учебные наборы
08 сентября 2026

Зарядные станции во дворах могут сделать частью базовой инфраструктуры домов
08 сентября 2026

«Чупакабра существует?»: загадочное существо попало в фотоловушку в Псковской области
08 сентября 2026

Митинг у памятника Кутузову прошёл в Пскове в годовщину Бородинского сражения
08 сентября 2026

Председатель Законодательного Собрания Псковской области станет гостем программы «Оглавление»
08 сентября 2026

На Земле началась первая магнитная буря сентября
08 сентября 2026

Псковские теплосети рассказали о заполнении домов теплоносителем
08 сентября 2026

В Великолукском роддоме 28 сентября стартует бесплатная Школа материнства

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...