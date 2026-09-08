Сенатор Мельникова посетила псковскую спортшколу «Ника»
Сенатор РФ Наталья Мельникова посетила псковскую спортивную школу «Ника» 7 сентября, сообщили ПАИ в министерстве спорта Псковской области.
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Фото: Министерство спорта Псковской области
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Фото: Министерство спорта Псковской области
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Фото: Министерство спорта Псковской области
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Фото: Министерство спорта Псковской области
Визит состоялся в рамках рабочей встречи с министром спорта Псковской области Лилией Аюповой, председателем комитета по физической культуре, спорту и делами молодёжи администрации Пскова Сергеем Бухаровым, а также директором спортшколы Александром Белоусом.
В ходе встречи сенатору провели ознакомительную экскурсию по школе, продемонстрировали спортивные залы и инвентарь.
«Встреча прошла в конструктивном ключе. Стороны выразили уверенность в дальнейшем продуктивном сотрудничестве и нацеленность на решение важных задач, поставленных перед спортивной школой», – отметили в министерстве.
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