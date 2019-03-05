В Пскове пройдут региональные юношеские военно-патриотические чтения, посвященные подвигу 6-ой роты

21:59, 05 марта 2019, ПАИ

21-22 марта в Пскове состоятся ежегодные региональные юношеские военно-патриотические чтения, посвященные подвигу 6-ой роты. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки, чтения пройдут при поддержке ПФ Академии ФСИН России и Воинского храма святого благоверного великого князя Александра Невского.

21 марта в 14:00 в ПФ Академии ФСИН (Зональное шоссе, 28) состоится торжественное открытие чтений, заседание секций по темам «Вспомним всех поименно: Псковичи в военных конфликтах к. ХХ - нач. ХХI вв.» и «Псковичи в Афганской войне»: К 40-летию начала Афганской войны (1979) и 30-летию вывода советских войск из республики Афганистан (1989)»; экскурсия по Псковскому филиалу Академии ФСИН и посещение выставки оружия.

22 марта в 14:00 в Социально-экономическом лицее №21 имени Героя России С.В. Самойлова» города Пскова (Сиреневый бульвар, 15) пройдет заседание секций «Псковичи - герои Отечественной войны 1812»: К 250-летию со дня рождения П.Х. Витгенштейна» и «Музеи боевой славы о псковичах в военных конфликтах к. ХХ - нач. ХХI вв»; подведение итогов областного конкурса творческих работ «Бой отвагу любит: Отечественная война 1812 г.».

Отметим, региональные юношеские военно-патриотические чтения, посвященные подвигу 6-ой роты, проводятся ежегодно более 15 лет.