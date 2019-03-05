На 10 тысяч рублей оштрафован директор островского ООО «Аграрник» за несвоевременную выплату зарплаты

08:54, 06 марта 2019, ПАИ

Островская межрайонная прокуратура в ходе проверки по обращению местного жителя установила, что на протяжении четырех месяцев заработная плата работнику ООО «Аграрник» выплачивалась со значительными задержками, превышающими один месяц. При этом работодатель в нарушение статьи 236 Трудового кодекса Российской Федерации не выплачивал проценты за нарушения сроков выдачи зарплаты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В этой связи заместитель межрайонного прокурора в адрес руководителя общества внёс представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

В отношении генерального директора ООО «Аграрник» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, работнику предприятия произведена выплата перерасчета заработной платы, виновному лицу объявлено замечание.

Государственная инспекция труда в Псковской области признала руководителя организации виновным в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.