Более 4 тысяч псковичей поучаствовали в опросе «Единой России» о применении передвижных комплексов фото- и видеофиксации

14:38, 06 марта 2019, ПАИ

Партийный проект «Безопасные дороги» провел среди водителей опрос по ситуации с применением в Псковской области передвижных средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России», респондентами стали более 4 тысяч автомобилистов.

В режиме онлайн жителям региона предлагалось ответить на несколько вопросов. Более двух тысяч автовладельцев высказали мнение, что передвижные комплексы фото- и видеофиксации совсем не помогают обеспечивать безопасность дорожного движения. Иначе считают в два раза меньше опрошенных.

Что касается штрафов, то они в основном приходят оправданно, заявили около тысячи человек. Небольшое число водителей утверждают, что получали штраф за нарушение, которого не совершали.

Также большинство псковских автомобилистов поддерживают введение государственного контроля за работой передвижных систем фото- и видеофиксации. «Коммерческие компании не могут быть беспристрастными, их цель – получение дохода. В принципе, это бизнес. А от того, как обеспечивается безопасность дорожного движения, зависят жизни людей, - сказал региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги», руководитель фракции «Единой России» в Псковской гордуме Денис Иванов.

«Фото- и видеофиксация затрагивает очень широкие слои населения, и в этой сфере нужно навести порядок. За установкой камер на дорогах должен быть четкий государственный контроль. Чтобы не штрафовали за всё подряд, размещая по четыре камеры в одном населенном пункте, а ставили их там, где на самом деле необходимо, на аварийно-опасных участках», - сказал он.

Денис Иванов подчеркнул, что партпроект «Безопасные дороги» выступает сегодня за систематизацию правил и норм размещения передвижных средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги» направлен на сохранение жизни и здоровья граждан при дорожно-транспортных происшествиях, сокращение количества ДТП, содействие в совершенствовании законодательной базы по повышению безопасности на дорогах, осуществление постоянного мониторинга строящихся участков дорог, содействие реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах». Активисты партпроекта проверяют состояние дорожного полотна, пешеходных переходов в регионах, участвуют в мероприятиях по повышению дисциплины водителей, проводят уроки по безопасности дорожного движения, держат на контроле расследования причин крупных ДТП.