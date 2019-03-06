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Общество

Праздничную программу к Международному женскому дню приготовил псковский ТК «ПИК60»

9 марта в 14:00 торговый комплекс «ПИК60» в Пскове приглашает всех на праздничную программу «Чего хотят женщины?», посвященную Международному женскому дню, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

В рамках программы пройдут показы одежды от магазинов торгового комплекса, розыгрыши призов и подарков. Специальным гостем программы станет певец Джэхан. Также в программе примет участие вокальная группа «Персики».

Вход - свободный.

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