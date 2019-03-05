Путин раскрыл планы иностранных спецслужб на Россию

22:17, 06 марта 2019, ПАИ

Иностранные спецслужбы хотят увеличить свое влияние на происходящие в России процессы, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. Об этом сообщает ТАСС.

«Всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера», — сказал глава государства.

Он отметил важность работы контрразведки и необходимость надежной защиты значимых для России сведений, передает РИА Новости.

По словам президента, в 2018 году в России была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов зарубежных спецслужб. Органы контрразведки, как полагает глава государства, действовали «результативно и наступательно».

Путин также затронул тему борьбы с терроризмом. Он подчеркнул, что, несмотря на результативную работу ФСБ по срыву планов террористических группировок, потенциал для подготовки атак все еще сохраняется. В России остается высоким число предотвращенных терактов, их около 20 за год, рассказал глава государства.

Коллегия ФСБ ежегодно проходит в штаб-квартире спецслужбы на Лубянке. Путин возглавлял это ведомство в 1998-1999 годах.