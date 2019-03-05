4 автомобиля горели в Псковской области за сутки

09:10, 07 марта 2019, ПАИ

6 марта в 6:44 в Пскове у дома № 20 по улице Алтаева в «Ауди 100» 1989 года выпуска выгорел моторный отсек. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

В 17:36 в Пустошке на улице Пригородной в автомобиле «Джип Чироки» 1993 года выпуска огонь повредил отсек двигателя и переднюю панель в салоне. Причина пожара - короткое замыкание в двигателе.

7 марта в 3:06 в Великолукском районе в деревне Рыканово сгорела «Тайота Камри» 2017 года выпуска, в «Форд Фиеста» 2015 года выгорели моторный отсек и передняя часть салона. Причиной возгорания назван поджог.