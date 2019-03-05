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Неизвестные подожгли балкон многоэтажного дома в порховском Хилово

6 марта в 15:19 в Порховском районе в деревне Хилово в пятиэтажном многоквартирном жилом доме в двухкомнатной квартире на балконе огонь повредил обшивку потолка и оконную раму. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стал поджог. Огонь потушен до прибытия пожарных подразделений.

В 6:45 в Островском районе в деревне Березница в дачном доме огонь повредил комнату, кухню и кровлю. Причина возгорания - неисправность печи. Спасены два дачных дома и баня.

В 23:59 в Порхове на улице Зеленой в одноэтажном здании горела бытовка из-за нарушения правил безопасности при устройстве печи.

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