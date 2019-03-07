Закон о фейковых новостях приняла в окончательном чтении Госдума РФ

16:14, 07 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 7 марта Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о блокировке недоcтоверных и искажающих факты (фейковых) новостей. Авторами инициативы выступили глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и гоccтроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Гоcдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним приcоединилась группа парламентариев, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Депутаты дополнили статью 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации») новыми положениями. Штрафы установлены в диапазоне от 30 до 100 тысяч рублей для граждан, от 60 до 200 тысяч рублей - для должностных лиц и от 200 до 500 тысяч рублей для юрлиц с возможной конфискацией предмета административного правонарушения.

КоАП при этом был дополнен еще двумя составами для борьбы с фейковыми новостями. Первый вводит наказание за cоздание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социнфраструктуры, кредитных организаций, энергетики, связи, промышленности путем распространения фейковых новостей. Штрафы для физлиц предусматриваются в размере от 100 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 до 600 тысяч рублей, для юрлиц - от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Второй состав оговаривает случаи, при которых в результате публикации ложных общественно значимых данных погибли люди, был причинен вред здоровью или имуществу, произошло маccовое нарушение общественного порядка и безопасности или сбой в функционировании банков, объектов транспортной или социнфраструктуры, связи, промышленности, энергетики. Здесь штраф для физлиц может составить от 300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц - от 600 до 900 тысяч рублей, для юрлиц - от 1 до 1,5 млн рублей.