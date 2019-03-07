Доктрину продовольственной безопасности изменят из-за санкций
Совет Безопасности намерен скорректировать Доктрину продовольственной безопасности РФ из-за санкций, изменения социально-экономического состояния страны и повышения открытости национального агропродовольственного рынка. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу госоргана.
Изменяется также модель развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов с импортозамещающей на экспортоориентированную. Участники Совбеза признали достаточными те меры, которые направлены на нейтрализацию внешних и внутренних угроз.