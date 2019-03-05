Почти 11,5 тысяч тюльпанов пытались незаконно ввести в Псковскую область к 8 марту

16:24, 08 марта 2019, ПАИ

В преддверии Международного женского дня, с 1 по 7 марта в Псковскую область поставщики пытались незаконным способом ввезти для продажи 11 тысяч 430 свежих срезанные тюльпанов. Цветы ввозили из Белоруссии с помощью автотранспорта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Сотрудники Управления выявили такой груз при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля на российско-белорусском участке государственной границы РФ в деревне Лобок Невельского района. На тюльпаны не было фитосанитарного сертификата, подтверждающего карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара.

В ведомстве напомнили, что ввоз подкарантинной продукции на территорию РФ – запрещен. По факту выявленных нарушений в отношении физических лиц возбуждены дела об административном правонарушении.