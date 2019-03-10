Сегодня профессиональный праздник отмечают российские геодезисты, картографы и архивисты

10:27, 10 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 10 марта, в России отмечается несколько профессиональных праздников.

Во-первых, на каждое второе воскресенье марта приходится День работников геодезии и картографии. Этот праздник был установлен Указом Президента Российской Федерации № 1867 от 11 ноября 2000 года в честь нескольких мартовских событий, являвшихся рубежными для российской геодезии и картографии. Так, в марте 1720 года Пётр I подписал указ, положивший начало картографической съёмке в России, а 15 марта 1919 года Советом Народных Комиссаров РСФСР был подписан Декрет «Об учреждении Высшего геодезического управления» (ВГУ) при Научно-техническом отделе Высшего совета народного хозяйства РСФСР.

Кроме того, 10 марта в России отмечается неофициальный профессиональный праздник - день работников архивов. Он был учрежден только Решением коллегии Федеральной архивной службы России 5 марта 2003 года, и пока не прошел полную официальную процедуру учреждения профессиональных праздников.

Выбранная дата празднования связана с событием, произошедшим (28 февраля) 10 марта 1720 года, когда Петр I подписал первый в России государственный акт — «Генеральный регламент или Устав». Этот акт определил основы организации государственного управления в стране и ввел во всех государственных органах власти архивы и государственную должность актуариуса (архивариуса). Реформы Петра I положили начало деятельности Государственной архивной службы России. Архивная служба призвана донести до нас документальную и неотъемлемую часть историко-культурного наследия народов Российской Федерации.

Отметим, истоки архивного дела в России восходят к системе хранение письменных актов в средневековых Пскове и Новгороде - столицах вечевых республик. В Пскове, где вечевые собрания проходили в Кроме на главной городской площади вблизи Троицкого собора, вся вечевая канцелярия, хранение вечевых постановлений и решений были сосредоточены в Троицком соборе - документы хранились в особом ларе, в связи с чем государственный архив Пскова получил название «ларь Святой Троицы», а акт официальной сдачи документов формулировался словами: «спрятать» или «положить» в ларь Святой Троицы. В ларе содержались следующие виды документов:

делопроизводственная документация веча;

решения соборов местного духовенства;

материалы частноправового характера (духовные завещания, платежные расписки и т. д.).

Хранение документов в этом архиве придавало им юридическую силу. Ларем заведовал ларчик, который был уполномочен скреплять частноправовые документы псковской городской печатью. Архивные материалы играли важную роль в экономической и политической жизни Пскова. По предположению академика Л. В. Черепнина, при Троицком соборе велись летописные записи. Летописи имели важное политическое значение, и для их создания привлекались архивные документы ларя Святой Троицы.