Либертарианцы заявили о задержании активистов перед началом акции за свободный интернет в Москве

14:05, 10 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 10 марта, в Москве на проспекте Сахарова перед началом акции за свободный интернет сотрудники правоохранительных органов задержали 8 активистов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя «Либертарианской партии России» Кирилла Самодурова.

Политик заявил: «Задержаны восемь человек, якобы за использование «летательных средств» - воздушных шариков». При этом информагентство отмечает, что не располагает подтверждением или опровержением информации о задержаниях от правоохранительных органов.

Отметим, согласованный с властями столицы митинг против ограничений в интернете пройдет на проспекте Академика Сахарова с 14:00 до 16:00. Заявленная численность участников - 10 тысяч человек. Организатором мероприятия является «Либертарианская партия России».