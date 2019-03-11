Занятие по вопросам охраны репродуктивного здоровья провели для псковских курсанток

22:07, 11 марта 2019, ПАИ

По инициативе женского совета Псковского филиала Академии ФСИН России врач Псковской городской поликлиники Екатерина Сушилова встретилась с девушками-курсантами, с которыми провела занятие по вопросам охраны репродуктивного здоровья, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения.

«Молодые девушки – будущие матери, они должны об этом помнить и тщательно следить за своим здоровьем. Это – их ответственность и обязанность перед собой и обществом», – отметила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Ольга Михайлова, которая возглавляет женский совет Псковского филиала Академии ФСИН России.

Напомним, женский совет Псковского филиала Академии ФСИН России создан в октябре 2015 года. Одной из основных задач его деятельности является проведение мероприятий по правовой и социальной защите женщин, пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.