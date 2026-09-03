Помощь будущим мамам, трудоустройство подростков и досуг: в Псковской области приняли план до 2030 года

12:14, 03 сентября 2026, ПАИ

В Псковской области утвердили план организации помощи семьям и профилактики социального сиротства, рассчитанный до 2030 года. Документ утверждён первым заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой, сообщила начальник отдела опеки и попечительства регионального министерства социальной защиты Наталья Поленова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 3 сентября.

Как пояснила Поленова, план включает комплекс мероприятий, запланированных различными ведомствами. В их числе – меры по повышению благосостояния семей, оказание социальной поддержки различным категориям граждан с детьми, мероприятия в сфере здравоохранения, включая консультирование будущих матерей, а также оказание медицинской и психологической помощи женщинам на ранних сроках беременности.

Наталья Поленова также сообщила, что в план включены мероприятия службы занятости по содействию трудоустройству детей, достигших 14 лет и желающих работать в свободное время, а также мероприятия по организации досуга семей с детьми, вовлечению несовершеннолетних в спортивную и творческую деятельность.

«На самом деле есть очень большой перечень мероприятий, по которому мы ежегодно будем отчитываться нашему омбудсмену», – сообщила Поленова.