Пробка с огоньком: в Пскове экипаж ДПС потушил загоревшийся автомобиль

12:37, 03 сентября 2026, ПАИ

Экипаж ДПС помог потушить загоревшийся в дорожном заторе автомобиль в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Патрулируя Рижский проспект, автоинспекторы заметили густой чёрный дым над дорожным затором. Включив звуковые и световые сигналы, полицейские оперативно прибыли на место происшествия.

Из-под капота Volkswagen Passat вырывалось открытое пламя. Владелец автомобиля безуспешно пытался потушить огонь самостоятельно. Сотрудники ДПС передали информацию в дежурную часть, после чего с помощью огнетушителя из патрульной машины полностью ликвидировали возгорание до прибытия пожарного расчёта МЧС. В результате происшествия никто не пострадал, отметили в ведомстве.

После тушения автоинспекторы обеспечили безопасность движения на оживлённом участке и помогли водителю переместить повреждённый автомобиль в безопасное место. Мужчина поблагодарил полицейских за своевременную помощь. Причины возгорания устанавливаются.