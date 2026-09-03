В Пскове вопросы наблюдения за выборами обсудили на заседании штаба

12:29, 03 сентября 2026, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов принял участие в заседании общественного штаба наблюдения за выборами на территории области при Общественной палате региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Участники обсудили итоги обучения общественных наблюдателей для участия в выборах, подготовку Центра общественного наблюдения Псковской области к единому дню голосования 2026 года, а также процедуру наблюдения за выборами в местах принудительного содержания граждан РФ.

Как отметил Игорь Иванов, профсоюзная сторона отмечает высокий уровень взаимодействия избирательной комиссии Псковской области с общественными институтами региона при подготовке и проведении избирательной кампании.

«Большое количество членов профсоюза прошли обучение в качестве общественных наблюдателей. Стоит отметить, что центр общественного наблюдения в очередной раз будет размещён в большом зале Дома профсоюзов. Это большая ответственность и в то же время уровень доверия к профсоюзной системе. Мы за прозрачные, честные и открытые выборы!» – подчеркнул он.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.