В Пскове вопросы наблюдения за выборами обсудили на заседании штаба
Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов принял участие в заседании общественного штаба наблюдения за выборами на территории области при Общественной палате региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.
Участники обсудили итоги обучения общественных наблюдателей для участия в выборах, подготовку Центра общественного наблюдения Псковской области к единому дню голосования 2026 года, а также процедуру наблюдения за выборами в местах принудительного содержания граждан РФ.
Как отметил Игорь Иванов, профсоюзная сторона отмечает высокий уровень взаимодействия избирательной комиссии Псковской области с общественными институтами региона при подготовке и проведении избирательной кампании.
«Большое количество членов профсоюза прошли обучение в качестве общественных наблюдателей. Стоит отметить, что центр общественного наблюдения в очередной раз будет размещён в большом зале Дома профсоюзов. Это большая ответственность и в то же время уровень доверия к профсоюзной системе. Мы за прозрачные, честные и открытые выборы!» – подчеркнул он.
Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.
В ПсковГУ прошла просветительская встреча со студентами в рамках проекта «Информ УИК»
Суд отказал «Яблоку» в снятии списка кандидатов от партии «Родина» в Заксобрание Псковской области
Председатель избирательной комиссии Псковской области стал гостем программы «Оглавление». Главное
Пять передвижных избирательных участков организуют на границе РФ с Латвией и Эстонией