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Общество

Как спасти деньги при потере или краже банковской карты: советы полиции

Что делать при потере банковской карты, рассказали псковичам в полиции.

Фото: ПАИ

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, чтобы минимизировать риск потери банковской карты, её лучше хранить вместе с предметами, которые всегда находятся при себе, например под прозрачным чехлом телефона или в кошельке. Также можно приобрести специальный чехол на цепочке с застёжкой.

Если же карта всё-таки пропала или была похищена, полиция советует незамедлительно принять следующие меры. В первую очередь необходимо заблокировать карту в кол-центре банка или в мобильном приложении. При обнаружении несанкционированного списания средств следует обратиться в правоохранительные органы с письменным заявлением, указав номер карты и сумму ущерба.

В случае если карта нашлась или была возвращена, для безопасности рекомендуется её перевыпустить. Номер счёта останется прежним, изменятся только номер карты, CVV-код и ПИН.

Для сохранения наличных средств их можно снять или перевести на другой счёт онлайн в приложении или личном кабинете, а также в банкомате: некоторые устройства позволяют проводить операции без физической карты по номеру телефона с подтверждением через СМС-код или по биометрии.

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