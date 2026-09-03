Псковский музей-заповедник подготовил новые абонементы для школьников и дошкольников

12:28, 03 сентября 2026, ПАИ

Псковский музей-заповедник к началу 2026–2027 учебного года подготовил новые музейные абонементы для дошкольников и школьников Пскова и Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Программы рассчитаны на детей разных возрастов. Каждый абонемент объединяет интерактивные занятия, экскурсии и образовательные программы, разработанные с учетом интересов и возраста юных посетителей.

В течение учебного года для участников также будет сформирован помесячный перечень культурно-образовательных и интерактивных мероприятий, а также мастер-классов. Эти события станут дополнительной возможностью познакомиться с историей и культурой региона в интересном для детей формате.

При этом музей может менять последовательность занятий, предварительно согласовав изменения с заказчиком.

Записаться на программы и получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (8112) 29-22-59.