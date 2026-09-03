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Общество

В Великих Луках 5 сентября ограничат движение и парковку из-за фестиваля уличной культуры

В Великих Луках 5 сентября введут временные ограничения на движение и парковку транспорта в связи с проведением фестиваля уличной культуры и спорта. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Афиша опубликована в канале Михаила Ведерникова в MAX

Движение транспортных средств будет прекращено с 12:00 до 20:00 5 сентября на участке от перекрёстка улиц Пушкина и Первомайской в направлении острова Дятлинка.

Кроме того, на острове Дятлинка запретят стоянку и парковку автомобилей. Ограничение будет действовать с 20:00 4 сентября до 20:00 5 сентября.

Для прохода посетителей на территорию фестиваля организуют два пункта пропуска, оборудованных стационарными и переносными металлоискателями. Войти на площадку можно будет через Малый мост – со стороны улиц Пушкина и Первомайской и через подвесной мост – со стороны левого берега набережной реки Ловать.

Организаторы напоминают, что на территорию фестиваля запрещено проносить предметы и вещества, свободный оборот которых запрещён. В частности, речь идёт об оружии, колющих и режущих предметах и газовых баллончиках.

Также посетителей предупреждают о недопустимости распития алкоголя в общественных местах и появления в общественных местах в состоянии опьянения. Такие действия являются правонарушением и влекут ответственность в соответствии с законодательством.

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