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Экономика

Работу по новым мерам господдержки для промышленников в Псковской области построят по принципу «одного окна»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил организовать работу по новым мерам господдержки для промышленников в регионе по принципу «одного окна», и организовать «горячую линию», по которой представители предприятий могли бы получить консультацию. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом он заявил сегодня, 12 марта, на посвященной новым мерам господдержки встрече с представителями промышленных производств региона.

Михаил Ведерников поручил вице-губернатору Нинели Салагаевой произвести поэтапное сопровождение предприятий по подготовке документации для участия в программе господдержки. Для этого она попросила промышленников актуализировать свои инвестиционные программы. По ее словам, в этой работе будут максимально задействованы и Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике, и Агентство регионального развития Псковской области.

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