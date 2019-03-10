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Политика

Российским журналистам ограничат доступ на выборы президента Украины

Журналисты из России, которые планируют освещать выборы нового украинского президента с места событий, могут столкнуться с проблемами. Как сообщает газета «Известия», власти намерены устроить выборочную аккредитацию и не пустить в страну неугодных представителей СМИ.

«Тех корреспондентов, которые пропагандируют позицию Москвы, смысла пускать нет. Окончательное решение о том, кто приедет, а кому откажут во въезде в Украину, будет принято в ближайшее время», — рассказал собеседник в украинском парламенте.

Другой источник отметил, что в Киеве уже был сформирован список российских журналистов и изданий, чье присутствие на выборах главы государства будет нежелательным. Информацию об ограничениях, которые планируется ввести в отношении СМИ из России, подтвердил и украинский депутат от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий.

По его мнению, планы официального Киева противоречат всем демократическим принципам. «Выборы надо разделить на две части. В первом туре, пока Порошенко еще у власти, пускать российских журналистов не будут — в этом можно даже не сомневаться. А во втором туре, возможно, лица, которые сейчас у власти, отойдут от нее и не будут влиять на эти процессы. Хотя никакой гарантии нет. Однако то, что сейчас не будут пускать, — это точно», — сказал он.

Балицкий пояснил, что лишение российских журналистов права освещать выборы — это часть политики действующего президента Петра Порошенко, который пытается тем самым поднять свой рейтинг за счет голосов националистически настроенных граждан.  

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