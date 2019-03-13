0
11:19
Ушедших 12 марта из москвинской школы подростков разыскивает псковская полиция
03:27
Пропавший вечером 10 марта ребёнок найден в опочецком лесу
13:18
Полиция продолжает розыск псковича с улицы Советской Армии
19:30
Сергей Грахов: Ситуация с газоснабжением домов на Владимирской под контролем
19:53
585 дорожно-транспортных происшествий зарегистрированы в Пскове в январе и феврале
17:12
Более 2 тысяч псковичей остались без газа в результате аварии на улице Владимирской
09:13
Контрабандные сигареты обнаружили псковские пограничники в пассажирском поезде «Москва - Рига»
Еще новости
Происшествия

Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны в Пушкиногорском и Усвятском районах

Экипажи ДПС выявили в Пушкиногорском и Усвятском районах нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Так, 10 марта около 13:00 в селе Велье Пушкиногорского района стражи порядка остановили мопед, за рулем которого был 31-летний мужчина в нетрезвом виде. Вечером 12 марта по дороге Шершни – Бондарево в Усвятском районе на автомобиле ВАЗ-2114 ехал 48-летний житель Усвятского района, тоже находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ушедших 12 марта из москвинской школы подростков разыскивает псковская полиция
13 марта 2019
Ушедших 12 марта из москвинской школы подростков разыскивает псковская полиция
Пропавший вечером 10 марта ребёнок найден в опочецком лесу
11 марта 2019
Пропавший вечером 10 марта ребёнок найден в опочецком лесу
Полиция продолжает розыск псковича с улицы Советской Армии
10 марта 2019
Полиция продолжает розыск псковича с улицы Советской Армии
Сергей Грахов: Ситуация с газоснабжением домов на Владимирской под контролем
07 марта 2019
Сергей Грахов: Ситуация с газоснабжением домов на Владимирской под контролем
585 дорожно-транспортных происшествий зарегистрированы в Пскове в январе и феврале
05 марта 2019
585 дорожно-транспортных происшествий зарегистрированы в Пскове в январе и феврале
Более 2 тысяч псковичей остались без газа в результате аварии на улице Владимирской
05 марта 2019
Более 2 тысяч псковичей остались без газа в результате аварии на улице Владимирской
Контрабандные сигареты обнаружили псковские пограничники в пассажирском поезде «Москва - Рига»
05 марта 2019
Контрабандные сигареты обнаружили псковские пограничники в пассажирском поезде «Москва - Рига»
Псковичка утверждает, что она и ее семья серьезно пострадали из-за неисправного лифта
28 февраля 2019
Псковичка утверждает, что она и ее семья серьезно пострадали из-за неисправного лифта 8

Идет загрузка...