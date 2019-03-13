Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны в Пушкиногорском и Усвятском районах

11:35, 13 марта 2019, ПАИ

Экипажи ДПС выявили в Пушкиногорском и Усвятском районах нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 10 марта около 13:00 в селе Велье Пушкиногорского района стражи порядка остановили мопед, за рулем которого был 31-летний мужчина в нетрезвом виде. Вечером 12 марта по дороге Шершни – Бондарево в Усвятском районе на автомобиле ВАЗ-2114 ехал 48-летний житель Усвятского района, тоже находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.