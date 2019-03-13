Борис, ты не прав

16:42, 13 марта 2019, ПАИ

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга есть депутат от партии «Яблоко» Борис Вишневский. Вполне себе типичный «яблочник»: публицист, активист, критик всевозможных инициатив федеральных и местных властей, имеющий экспертное мнение по любому поводу. Борис Лазаревич, прямо скажем, очень похож этим на нашего, псковского «яблочника» Льва Шлосберга. И, разумеется, дружит с ним во всех соцсетях.

В минувший вторник, 12 марта, господин Вишневский в здании Интерьерного театра на Невском проспекте, 104 презентовал публике отчет о своей работе в петербургском заксобрании за 2016-2018 годы. Видеозапись доклада парламентария доступна на YouTube, ну а те избиратели, которые предпочитают информацию «потрогать руками», могут ознакомиться с летописью славных дел «яблочника» в дорого выглядящем глянцевом буклете.

Казалось бы, зачем псковичам знать обо всем этом? Ответ кроется на 16-й странице отчета Бориса Вишневского. Депутат перечисляет там свои достижения: «В петербургском метрополитене установлены урны для чеков», «усилено движение трамвая № 16», «изменены на более короткие циклы светофоров на перекрестках Бухарестской улицы с ул. Фучика и ул. Белы Куна». И между делом, впроброс, упоминает: «Запущена дополнительная пара поездов «Ласточка» между Петербургом и Псковом – это облегчило сообщение между нашими городами».

Тут жителю Пскова, с комфортом прибывшему в город на Неве на этой самой «Ласточке» и собирающемуся на ней же вернуться вечером домой, впору удивиться. Он-то и не знал, что росту «транспортной доступности» Псковской области обязан ранее не известному ему питерскому депутату.

Тем более, что «история вопроса» отражена в региональных СМИ, что называется, «от и до». Первая «Ласточка» проскочила в региональном информационном пространстве региона в конце 2017 года, всего через два с небольшим месяцев после того, как Михаил Ведерников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области.

«Я считаю крайне важным проработать возможность открытия новых железнодорожных направлений. Появление «Ласточки» сократило бы вдвое время пути до Пскова из Санкт-Петербурга. Это очень удобный вид всесезонного транспорта, который сразу повысит нашу привлекательность среди столичных жителей и гостей. Мы, кстати, уже провели предварительную оценку - придется реконструировать порядка 100 километров железнодорожных путей. Большая работа, но крайне необходимая», - заявил глава региона в интервью информационному агентству «Интерфакс Северо-Запад».

В апреле 2018 года тема получила развитие в ходе рабочей встречи Михаила Ведерникова и помощника президента Российской Федерации Игоря Левитина, посвященной вопросам развития транспортного комплекса Псковской области. Глава региона рассказал, что в Псковской области прорабатывается вопрос запуска на этом направлении скоростного поезда «Ласточка» со специальным тепловозом, разработанным ОАО «РЖД», который не требует электрифицированных железнодорожных путей. Сообщалось, что Игорь Левитин идею одобрил.

Уже в мае, в отчете о деятельности администрации Михаил Ведерников сообщил депутатам областного Собрания, что переговоры по запуску скоростного поезда находятся «в завершающей стадии». «Более того, мы прорабатываем вопрос расширения маршрута до Великого Новгорода с нашей стороны, и до Карелии - со стороны Санкт-Петербурга», - добавил губернатор.

Наконец, 27 июля пресс-служба РЖД анонсировала старт движения скоростных поездов между Санкт-Петербургом и Псковом, а 4 августа первая «Ласточка» отправилась в путь. На торжественной церемонии генеральный директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров подчеркнул, что «открытие этого железнодорожного сообщения состоялось благодаря вниманию к этому вопросу и настойчивости Михаила Ведерникова». Казалось бы, при чем тут депутат Вишневский?..

Вот и в Пскове задались этим вопросом. К примеру, депутат Псковской городской Думы, лидер фракции «Единая Россия» Денис Иванов выразил предположение, что его питерский коллега просто «пытается за чужой счет получить политические очки». «Это некрасиво. Ему нечем этого доказать. Работу по запуску поездов, дополнительных пар, вела администрации Псковской области, губернатор Михаил Ведерников в переговорах с РЖД», - отметил Денис Иванов.

«Я, мягко говоря, в недоумении, когда вдруг вижу в бюллетене-отчете питерского депутата-яблочника Бориса Вишневского информацию, что оказывается, это благодаря ему «Ласточка» была запущена. Вот уж наглости нет предела!», - сказал еще один депутат гордумы, исполнительный директор Ассоциации местного самоуправления Псковской области Григорий Турчин.

«Также работает в Пскове друг Вишневского Лев Шлосберг», - добавил депутат. И в самом деле, похоже, у «яблочников» это такой стиль работы. Так что как знать, кто завтра отчитается перед избирателями запуском авиасообщения по маршруту «Псков – Москва»? Известный столичный «яблочник» Сергей Митрохин или сам Григорий Явлинский?