В МЭР уверены, что влияние повышения НДС на инфляцию исчерпано

22:50, 13 марта 2019, ПАИ

Минэкономразвития (МЭР) РФ считает, что эффект от повышения с начала нынешнего года ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% больше не влияет на уровень инфляции в России.

Как следует из обнародованного сегодня доклада министерства, «в феврале 2019 года темп роста цен вернулся к уровням прошлого года, что свидетельствует об исчерпании эффекта на цены от повышения НДС», пишет Росбалт.

МЭР констатирует, что инфляция в феврале замедлилась до 0,4% относительно предыдущего месяца, когда она подскочила на 1%, а исключением сезонности — до 0,36% с 0,77%. При этом Минэкономразвития признает, что в годовом сопоставлении темпы роста потребительских цен слегка ускорились — с 5% в январе до 5,2% в феврале.

Министерство также ожидает годовую инфляцию в марте на уровне 5,2-5,4%. Причем, предполагают в министерстве, в марте—мае она будет держаться на отметке 5,4%, затем будет замедляться, и «при стабильном курсе рубля к концу года» потребительские цены «опустятся до 4,3%».

Напомним также, что, по оценкам Росстата, за период с 26 февраля по 4 марта 2019 года инфляция в стране составила 0,1%, как и в предыдущие пять недель. Таким образом, с начала текущего года потребительские цены поднялись на 1,5%.

Добавим, что за минувший год инфляция в России ускорилась до 4,3% (декабрь к декабрю-2017), хотя в 2017 году была зафиксирована на исторически минимальном уровне в 2,5%.