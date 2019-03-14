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Экономика

Руководство ГК «Титан» расскажет об экологической безопасности создаваемого в Псковской области производства

Руководство группы компаний «Титан» проведет в Пскове сегодня, 14 марта, пресс-конференцию, на которой расскажет о проекте строительства в особой экономической зоне «Моглино» завода «Титан-Полимер» и об экологической безопасности производства.

Как стало известно Псковскому агентству информации, в пресс-конференции примут участие председатель совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский, директор ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герман Петрушко, заместитель гендиректора по строительству Алексей Ермаков, а также  кандидат технических наук, эксперт в области ПЭТФ, в 2012-2017 годах занимавший пост президента ассоциации производителей и переработчиков ПЭТФ,  Виктор Керницкий.

Участники пресс-конференции расскажут об экологической безопасности создаваемого предприятия, о том, насколько чистым будет производство, какие технологии по защите окружающей среды будут применяться на заводе и другое.

Напомним, инвестиционный проект по созданию производственного комплекса ПЭТФ гранул и БОПЭТ пленок стартовал в 2018 году и будет осуществлен на территории ОЭЗ «Моглино». Комплекс будет включать два основных производства: производство полиэтилентерефталата (ПЭТФ) мощностью  до 170 000 тонн вгод и производство биаксально-ориентированной полиэтилентерефталатной пленки (БОПЭТ) мощностью до 70 000 тонн в год.

Общий бюджет проекта - более 13 млрд рублей. Будут созданы более 500 рабочих мест непосредственно на заводе, более 1000 на смежных производствах.

Отметим, что производство будет создано только после прохождения всех технических и экологических экспертиз.

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