О спектакле с Александром Панкратовым-Черным, концертах и киноновинках расскажут в новом выпуске «Привет, ивент!» в 15:00 на «Седьмом небе»

10:24, 14 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 14 марта, в 15:00 на радиостанции «Седьмое небо» в эфир выйдет очередной выпуск программы «Привет, ивент!». Ее ведущий Никита Черкашин расскажет псковичам о том, как и где провести очередные выходные.

Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции радиостанции, слушатели узнают о новом спектакле с Александром Панкратовым-Черным, концерте группы «Капитан Смоллетт» и киноновинках.