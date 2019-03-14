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Подозреваемый в хищении энергооборудования задержан в Усвятском районе

Сотрудники отдела полиции задержали гражданина, подозреваемого в краже проводов с воздушной линии электропередачи 10 кВ, обеспечивающей резервное электроснабжение деревень Поташня и Рогозы Усвятского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго». В службе безопасности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» уточнили, что в настоящее время отдел полиции по Усвятскому району возбудил уголовное дело, проводятся оперативно-следственные действия.

Несколькими днями ранее кражу обнаружили местные жители. Они позвонили на диспетчерский пункт РЭС №3 «Южных электрических сетей» и сообщили о хищении примерно 2 тысяч метров провода с ЛЭП.

В этой связи служба безопасности «Псковэнерго» обратилась в ОВД по Усвятскому району с просьбой принять дополнительные меры по пресечению и профилактике преступных посягательств на объекты энергетики. Благодаря совместным действиям сотрудников полиции, службы безопасности «Псковэнерго» и представителей органа местного самоуправления Церковищенской волости была получена оперативная информация, проведена проверка пунктов приема цветного металла. По следам волочения провода был задержан подозреваемый неработающий местный житель. Для проведения экспертизы у мужчины изъяты топор и санки.

«Псковэнерго» напоминает гражданам, что хищение энергооборудования не только преследуется по закону, так как злоумышленники своими действиями оставляют без света целые населенные пункты и социально значимые объекты. Помимо этого, действующее оборудование, находящееся под напряжением, представляет собой смертельную опасность.

Служба безопасности «Псковэнерго» призывает жителей Псковской области обо всех фактах хищения электроэнергии или электросетевого оборудования, а также всех подозрительных лицах, которые без специальной формы с логотипами МРСК Северо-Запада вмешиваются в работу энергообъектов, сообщать на телефон доверия энергокомпании в Пскове: (8112) 59-73-45. Телефон доверия «Псковэнерго» работает круглосуточно.

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