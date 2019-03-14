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Общество

Лекция о прибалтийских пособниках Гитлера пройдет в Пскове 15 марта

15 марта в 10:30 в библиотеке исторического факультета Псковского государственного университета состоится лекция руководителя исследовательских программ Фонда «Историческая память», главного редактора «Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований» Владимира Симиндея, сообщили Псковскому агентству информации в организаторы мероприятия.

Лекция будет посвящена теме: «Прибалтийские пособники Гитлера: новые документальные публикации». В 14:30 лекция пройдет в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва.

Вниманию участников встречи будет представлен выпущенный при поддержке Федерального архивного агентства России плод трехлетней работы группы историков-архивистов – двухтомный сборник документов «От национализма к коллаборационизму: Прибалтика в годы Второй мировой войны», а также публикации в «Журнале российских и восточноевропейских исторических исследований» и других изданиях.

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