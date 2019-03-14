Печорский суд оштрафовал иностранку за попытку незаконно попасть в Германию

16:13, 14 марта 2019, ПАИ

Печорский районный суд признал уроженку одной из стран Юго-Восточной Азии виновной в попытке незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В августе прошлого года сотрудники ведомства задержали иностранку в районе населенного пункта Лидва Печорского района в непосредственной близости от государственной границы. Девушка шла по лесу в сторону сопредельного государства. За покушение на незаконное пересечение государственной границы в отношении нее было возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения следственных действий свой преступный умысел иностранка не скрывала и рассказала пограничникам, что накануне ее задержания, в июне прошлого года, она приняла решение любым способом попасть в Германию для дальнейшего трудоустройства. При этом законных оснований для реализации этого плана у нее не было.

Иностранка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 -частью 1 статьи 322 УК РФ, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. С учетом срока нахождения под стражей с даты задержания суд освободил ее от штрафа. Приговор вступил в законную силу.