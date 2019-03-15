Предсказывать по ветру погоду на лето рекомендует 15 марта народный календарь

10:11, 15 марта 2019, ПАИ

Федот Ветронос наступил по народному календарю сегодня, 15 марта. Как пишет портал calend.ru, в этот день отмечается память священномученика Феодота, епископа Киринейского, жившего в IV веке.

На Руси святого Феодота (Федота) прозвали Ветроносом, поскольку в его праздник нередки были сильные ветры. В народе сложили множество поговорок по этому поводу: «Федот Ветронос — везде сует свой нос»; «Федот серчает, да к полудню обмякает, видать, и его солнце припекает»; «Евдокия Федота не спросила, весну снарядила, а он то крышу сорвет, то поленницу разворотит, мужиков заботит».

Также существовало поверье, что в этот день все подземные источники закипают и выливаются на землю — это становится причиной последней большой оттепели. А вот если вместо ожидаемого потепления вдруг ударял мороз, говорили: «Федот — да не тот».

Старики подмечали: если Авдотья и Федот были ясны, то Юрий и Николай тоже ясные будут. Если ветер в этот день был теплым, то и лето должно было быть теплым. Если же шел дождь — это сулило мокрое лето.