Аэрозольный пистолет и дубинку изъяли у водителей псковские пограничники

09:17, 15 марта 2019, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли две попытки незаконного перемещения через границу оружия самообороны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Один из случаев произошел в автомобильном пункте пропуска Лудонка. На выезд из России прибыл гражданин одного из сопредельных государств на легковом автомобиле марки «Фольксваген». На вопрос представителей контрольных органов о наличии в транспортном средстве предметов, запрещенных к перемещению через государственную границу, в том числе оружия и боеприпасов, 47-летний водитель ответил отрицательно.

Дальнейший осмотр автомобиля показал обратное. В технологической полости под водительским сиденьем был обнаружен аэрозольный пистолет дозированного распыления «Удар» и три заряда к нему. Находке мужчина не удивился, но и внятно пояснить причину нахождения оружия в укромном месте не смог.

Спустя несколько часов при аналогичных обстоятельствах в салоне еще одного легкового автомобиля пограничники обнаружили резиновую дубинку, которая была укрыта в пространстве между водительским сиденьем и порогом автомобиля.

Выявленные средства самообороны переданы представителям компетентных органов для проведения дальнейших процессуальных действий.