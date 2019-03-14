Немецкий штык-нож 1938 года изъяла у гражданина Латвии Псковская таможня

14:57, 15 марта 2019, ПАИ

На российско-латвийской границе в Псковской области при таможенном контроле легкового автомобиля под управлением гражданина Латвии, намеревавшегося въехать в Россию, выявлен незадекларированный штык-нож в ножнах.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни, штык-нож относится к категории культурных ценностей как холодное оружие, изготовленное более 50 лет назад, и подпадает под действие закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 года № 4804 – 1 «О ввозе и вывозе культурных ценностей».

Изъятый незаконно перемещаемый штык-нож в ножнах имеет следы эксплуатации, сохранность удовлетворительная. Штык-нож изготовлен промышленным способом, ножны – самодельным способом. На клинке штык-ножа имеются маркировочные обозначения: в области пяты выбиты наименование фирмы-производителя DURKOPP и серийный номер. На обухе клинка обозначен год изготовления «38».

Штык-нож, изготовленный в Германии в 1838 году, относится к категории холодного клинкового оружия колюще-режущего действия. Штык-нож этой модели состоял на вооружении не только Германии, но и других стран. Компания Durkopp Werke до Первой мировой войны производила швейные машинки, велосипеды, легковые и грузовые автомобили, в военное время перешла на изготовление штыков и штыковых заготовок.

В отношении гражданина Латвии возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 и статье 16.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.