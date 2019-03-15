Псковская таможня не разрешила въезд в РФ иностранному гражданину

22:30, 15 марта 2019, ПАИ

В 2019 году Псковской таможней не разрешен въезд в Российскую Федерацию одному иностранному гражданину и в отношении двоих иностранных граждан приняты решения об отмене неразрешения въезда в Российскую Федерацию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в таможне.

Псковской таможней обеспечивается применение к иностранным лицам и лицам без гражданства мер по неразрешению въезда в Российскую Федерацию в связи с наличием у них неисполненной обязанности по уплате таможенных платежей при наличии установленных оснований и в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. Согласно российскому законодательству в случае, если иностранный гражданин или лицо без гражданства в период своего предыдущего пребывания на территории Российской Федерации уклонились от уплаты налога или административного штрафа, въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства не разрешается до осуществления соответствующих выплат в полном объеме.

Псковская таможня напоминает, что срок временного ввоза транспортных средств для иностранных граждан составляет один год со дня въезда на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с освобождением от уплаты таможенных платежей, в соответствии со статьей 264 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЭАЭС). Временный ввоз допускается при условии, что в течение этого срока такое транспортное средство не будет использоваться для производственной или иной коммерческой деятельности, отчуждаться, передаваться в пользование, владение либо распоряжение другим лицам в нарушение таможенного законодательства. Срок временного ввоза транспортного средства указывается в пассажирской таможенной декларации, которая подается таможенному органу в пункте пропуска при пересечении границы. Временный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС иностранными физическими лицами второго и последующих транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в государствах, не являющихся членами ЕАЭС, при наличии не вывезенных с таможенной территории ЕАЭС ранее временно ввезенных такими лицами транспортных средств для личного пользования допускается при условии обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов.

С 1 января 2019 года Правительство Российской Федерации определило порядок временного ввоза на территорию Российской Федерации иностранными физическими лицами транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в иностранном государстве и принадлежащих на праве собственности иностранному банку, иной иностранной кредитной организации, иностранному юридическому лицу, осуществляющему лизинговую деятельность. Правительство Российской Федерации постановлением от 12 декабря 2018 года № 1515 установило, что такие транспортные средства в личных целях могут временно ввозиться без предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов при одновременном выполнении следующих условий:

1. отсутствие у лица задолженности по таможенным платежам;

2. отсутствие у лица задолженности по административным штрафам за невывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза временно ввезенного транспортного средства для личного пользования;

3. отсутствие в собственности иностранного собственника транспортного средства – юридического лица иных транспортных средств для личного пользования, не вывезенных с территории Евразийского экономического союза по истечении срока временного ввоза.