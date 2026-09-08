Музей-заповедник «Михайловское» запустил поэтический флешмоб ко Дню языков народов России

11:38, 08 сентября 2026, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» открыл всероссийский проект, приуроченный ко Дню языков народов России, сообщили ПАИ в службе информации музея. Пользователей социальной сети «ВКонтакте» приглашают в виртуальную поэтическую гостиную «Объединяем сердца словами».

«Пушкинское Михайловское более века объединяет всех, кому дороги русский язык, литература и наши многонациональные культура и искусство, – напомнили в музее. – По традиции люди со всех уголков нашей необъятной страны приезжают в Пушкинский заповедник, чтобы поделиться своим творчеством. Сегодня это можно сделать и в официальном сообществе музея в соцсети «ВКонтакте». В нашей виртуальной поэтической гостиной прозвучат стихи Пушкина и о Пушкине на разных языках народов России».

Принять участие в проекте могут все желающие. Для этого нужно записать видеоролик со стихотворением на родном языке и разместить его в официальном сообществе музея в социальной сети – как комментарий к первому посту флешмоба. В «Михайловском» уточнили, что зачином акции стало стихотворение «Деревня», которое прочёл научный сотрудник Пушкинского заповедника Станислав Лебедев.

Напомним, 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.