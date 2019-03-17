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Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности в отношении псковского следователя

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург провёл личный приём граждан. К нему обратился житель Пскова, сын выжившей в ДТП осенью 2018 года женщины, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Мужчина рассказал, что водитель совершил наезд на двух пожилых женщин, причинив им тяжкий вред здоровью. Впоследствии одна из пострадавших скончалась в больнице в результате общего заболевания. Заявитель считает, что проверка проведена органами полиции предвзято, также он усомнился в выводах автотехнической экспертизы, согласно которым водитель не имел технической возможности предотвратить наезд при движении со скоростью 35 км/ч.

По словам псковича, следователь по факту дорожно-транспортного происшествия неоднократно принимал незаконные и необоснованные решения об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту халатности в отношении следователя органов внутренних дел.

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