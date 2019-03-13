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Политика

Пенсию в 440 тысяч рублей получает Михаил Горбачёв ежемесячно

СМИ выяснили величину пенсии бывших лидеров мировых держав, пишет газета "Аргументы и факты".

Президенту СССР Михаилу Горбачёву выплачивают около 40 минимальных зарплат. Это примерно 440 тысяч рублей в месяц. Первый президент Украины Леонид Кравчук заработал пенсию около 18 тысяч гривен (43 тысяч рублей) в месяц.

Пенсионные отчисления 44-му президенту США Бараку Обаме составляют 17 тысяч долларов в месяц. Пенсия 43-го главы США Джорджа Буша-младшего — 16 тысяч долларов в месяц. Вместе с надбавками он получает 30,5 тысячи долларов в месяц.

Бывшие лидеры Германии ежемесячно получают 19,4 тысячи евро, Финляндии — порядка 10,8 тысячи евро, Италии — 8,3 тысячи евро в месяц. Экс-президент Латвии Андрис Берзиньш получает 1,8 тысячи евро ежемесячно. Размер пенсии бывшего главы Польши Александра Квасьневского составляет 1,4 тысячи долларов в месяц.

Самый богатый пенсионер среди бывших глав — экс-премьер Британии Тони Блэр, который ежегодно получает на пенсии 633 тысячи долларов (53,7 тысячи долларов в месяц). Экс-президент Египта Хосни Мубарак на заслуженном отдыхе получает всего 339 долларов ежемесячно.

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