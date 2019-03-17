0
12:14
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности псковского следователя
12:47
Пол и стены загорелись в куньинском храме из-за неосторожного обращения с огнем
20:30
Полиция продолжает искать двух пропавших псковских подростков
11:47
В псковской деревне Неелово-2 сегодня завершат ликвидацию последствий аварии на коллекторе
11:19
Ушедших 12 марта из москвинской школы подростков разыскивает псковская полиция
03:27
Пропавший вечером 10 марта ребёнок найден в опочецком лесу
13:18
Полиция продолжает розыск псковича с улицы Советской Армии
Еще новости
Происшествия

Очевидцев столкновения автомобилей на Инженерной в Пскове ищет полиция

Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП у дома № 90в по улице Инженерной в Пскове, которое произошло 9 марта в 13:35. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

В результате столкновения «Шкоды Фабиа» и ВАЗ-21103 пострадали находившийся в иномарке 33-летний пассажир и 46-летний водитель ВАЗа.

Всех, кто стал очевидцем произошедшего или владеет какой-либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просят обратиться по телефонам  29-25-83 или 02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности псковского следователя
17 марта 2019
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту халатности псковского следователя
Пол и стены загорелись в куньинском храме из-за неосторожного обращения с огнем
16 марта 2019
Пол и стены загорелись в куньинском храме из-за неосторожного обращения с огнем
Полиция продолжает искать двух пропавших псковских подростков
14 марта 2019
Полиция продолжает искать двух пропавших псковских подростков
В псковской деревне Неелово-2 сегодня завершат ликвидацию последствий аварии на коллекторе
14 марта 2019
В псковской деревне Неелово-2 сегодня завершат ликвидацию последствий аварии на коллекторе
Ушедших 12 марта из москвинской школы подростков разыскивает псковская полиция
13 марта 2019
Ушедших 12 марта из москвинской школы подростков разыскивает псковская полиция
Пропавший вечером 10 марта ребёнок найден в опочецком лесу
11 марта 2019
Пропавший вечером 10 марта ребёнок найден в опочецком лесу
Полиция продолжает розыск псковича с улицы Советской Армии
10 марта 2019
Полиция продолжает розыск псковича с улицы Советской Армии
Сергей Грахов: Ситуация с газоснабжением домов на Владимирской под контролем
07 марта 2019
Сергей Грахов: Ситуация с газоснабжением домов на Владимирской под контролем

Идет загрузка...