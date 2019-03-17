Очевидцев столкновения автомобилей на Инженерной в Пскове ищет полиция

10:39, 18 марта 2019, ПАИ

Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП у дома № 90в по улице Инженерной в Пскове, которое произошло 9 марта в 13:35. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В результате столкновения «Шкоды Фабиа» и ВАЗ-21103 пострадали находившийся в иномарке 33-летний пассажир и 46-летний водитель ВАЗа.

Всех, кто стал очевидцем произошедшего или владеет какой-либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просят обратиться по телефонам 29-25-83 или 02.