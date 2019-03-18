Конкурс по формированию кадрового резерва объявил псковский УФАС
Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области объявило конкурс по формированию кадрового резерва на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы псковского УФАС России.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, конкурс проводится на должность начальника отдела, заместителя начальника отдела, советника, ведущего консультанта, консультанта, главного государственного инспектора, ведущего специалиста 3 разряда, заместителя руководителя территориального органа.
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет. Обязательно наличие высшего образования, без предъявления требования к стажу.
Документы для участия в конкурсе по формированию кадрового резерва принимаются в срок до 8 апреля по адресу: 180017, Псков, улица Кузнецкая, 13. Конкурс проводится по мере поступления заявлений. Более подробную информацию можно получить по телефону 8(8112)-66-55-53.