Фотовыставки Полистовского заповедника открылись в Пскове и Санкт-Петербурге

17:34, 18 марта 2019, ПАИ

Фотовыставки Полистовского заповедника открылись в Пскове и Санкт-Петербурге, сообщили Псковскому агентству информации организаторы экспозиций.

Жители Пскова могут увидеть новую полистовскую фотовыставку «Весна» в Городском культурном центре. Экспозиция знакомит с уникальными особенностями верховых болот и демонстрирует, как меняется природа с наступлением весны. Часть фотографий сделана волонтерами-фотографами, посетившими заповедник в 2018 году. Выставка будет действовать до начала апреля. Вход свободный.

Еще одна фотовыставка Полистовского заповедника открылась сегодня, 18 марта, в штаб-квартире Русского географического общества в Петербурге. В экспозиции представлены фотографии пейзажей верхового болота и обитателей охраняемой территории. Выставка также рассказывает о деятельности заповедника как природоохранного учреждения. На снимках можно увидеть, как проводятся научные исследования, кто охраняет заповедную природу, как устанавливают фотоловушки, а также узнать, чем занимаются волонтёры и что такое ответственный экологический туризм.

Фотографии, представленные на выставке, сделаны в Полистовье как профессиональными фотографами дикой природы, так и сотрудниками заповедника. Выставка находится в Малом зале штаб-квартиры РГО и будет действовать с 18 марта по 5 апреля с понедельника по пятницу с 11:00 до 19:00. Вход свободный.

Получить более подробную информацию о Полистовском заповеднике и познавательном туризме можно также в выставочном зале Городского туристско-информационного бюро Санкт-Петербурга. Здесь расположился стенд с буклетами, рассказывающими о Полистовье.