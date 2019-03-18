Ремонтно-реставрационные работы по проекту «Музейный квартал» начались в Пскове

17:45, 18 марта 2019, ПАИ

В Пскове начались ремонтно-реставрационные работы по проекту «Музейный квартал». Его историческим центром стал наиболее известный памятник самобытного гражданского псковского зодчества XVII века — Поганкины палаты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском музее-заповеднике.

В проект вошли ещё два памятника — здание бывшей художественно-промышленной школы имени Н. Ф. Фан-дер-Флита (1913 год) и Дом Ксёндза (XVII век). Главная цель - создание единой зоны музейно-туристического обслуживания, которая позволит использовать дополнительные площади для развёртывания выставок и экспозиций на уже действующих музейных объектах, проводить интерактивные мероприятия и обучающие семинары.

Заказчиком работ выступил Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга.

В 2013-2016 годах силами ООО «Проектное Бюро «Новый город» проводились разработка и согласование научно-проектной документации по реставрации с приспособлением объектов культурного наследия.

В мае 2016 года концепцию проекта «Реставрация и приспособление объектов Музейного квартала» одобрил научно-методический и экспертный совет при государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия.

В 2017 году был проведен конкурс, а в октябре 2018 года заключен контракт с ОАО «Ренессанс – Реставрация» на выполнение ремонтно-реставрационных работ.

На всех трех объектах будут выполнены комплексные ремонтно-реставрационные работы с восстановлением первоначального облика, предусмотрено благоустройство прилегающей территории с применением различных видов покрытия. Также будут созданы комфортные условия для посещения музейного комплекса маломобильными группами населения.

Работы ведутся в рамках совместного проекта Правительства Российской Федерации и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России».

Добавим, что в раскопе со стороны улицы Некрасова, где сейчас ведутся археологические работы, нашли мозаичную кружку из венецианского стекла, частично покрытую позолотой. Возможно, эта находка принадлежала главе семьи – Сергею Поганкину. Как рассказала директор АНО «Псковский археологический центр» Марина Кулакова, сейчас с предметом старины работают реставраторы, а затем кружку представят в экспозиции археологического центра.