«Стихи не спрашивают разрешения»: Татьяна Замураева в «Минкульте». Главное

23:39, 15 октября 2026, ПАИ

Псковская поэтесса и автор-исполнитель Татьяна Замураева стала гостьей программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88,3 FM) в Пскове в четверг, 15 октября.

Главное из эфира:

– осень – любимое время года Татьяны, она называет себя «женщиной осени», наполненной предвкушением нового;

– стихи приходят не по расписанию, а как эмоциональный отклик: это может быть внезапное ночное озарение (блокнот и ручка всегда рядом) или долгий процесс – от ночи до трёх лет;

– в основе творчества – личные переживания, но толчком часто служит чужая история, услышанная фраза или фильм; главное – «пережить» эмоцию как свою;

– основной жанр – городской романс и авторская песня;

– первое стихотворение написано в 13 лет, оно отражало чувство одиночества и поиск пути;

– Татьяна 10 лет занималась бальными танцами, но в 28–29 лет поняла, что пора уходить, вспомнила о четырёх аккордах и начала перекладывать стихи на музыку;

– гитару осваивала самостоятельно, в том числе по телевизору, не сразу поняв, что видит зеркальное отражение;

– к конкурсам относится негативно, считая их «делом вкуса» и «филькиной грамотой»; её раздражает субъективность оценки творчества;

– в 1998 году на фестивале в Пскове получила поддержку от питерской поэтессы Анны из Шушенского, которая «благословила» её и дала уверенность в своих силах;

– главная награда – видеть эмоции зрителей (слёзы, смех) и понимать, что она «состоялась» и «живая»;

– в жизни Татьяна молчалива, «из породы кошек, которые сидят на шкафу и наблюдают»; стихи – единственная возможность рассказать о внутреннем мире;

– на сцене она «полностью голая», занимается «хирургическим вскрытием своих эмоций»; после концерта ей нужно время, чтобы прийти в себя;

– чувствует себя самодостаточной, одиночество не пугает, а является источником комфорта;

– название сборника «Ощущение времени» отражает осознание суеты и скоротечности дней;

– уверена, что авторская песня не умрёт, так как даёт «пищу для души», эмоции и тепло, в отличие от современной поп-музыки с «нулевым словарным запасом»;

– кумиров у неё нет, но уважает творчество Таривердиева, Ахматовой, Цветаевой;

– отмечает новую волну талантливых авторов после 35 лет, в том числе мужчин, с сильной поэзией и владением инструментом;

– на концерте главное для неё – звук: если она слышит себя, то полностью отдаётся выступлению, и ей неважно, 20 человек в зале или 800;

– зрители дарили ей туфли, грибы, банки варенья; самый запоминающийся случай – в Вентспилсе, когда после концерта люди побежали в магазин и принесли коробки конфет, так как цветы было купить уже негде.