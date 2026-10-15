Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

«Стихи не спрашивают разрешения»: Татьяна Замураева в «Минкульте». Главное

Псковская поэтесса и автор-исполнитель Татьяна Замураева стала гостьей программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88,3 FM) в Пскове в четверг, 15 октября.

Главное из эфира:

– осень – любимое время года Татьяны, она называет себя «женщиной осени», наполненной предвкушением нового;

– стихи приходят не по расписанию, а как эмоциональный отклик: это может быть внезапное ночное озарение (блокнот и ручка всегда рядом) или долгий процесс – от ночи до трёх лет;

– в основе творчества – личные переживания, но толчком часто служит чужая история, услышанная фраза или фильм; главное – «пережить» эмоцию как свою;

– основной жанр – городской романс и авторская песня;

– первое стихотворение написано в 13 лет, оно отражало чувство одиночества и поиск пути;

– Татьяна 10 лет занималась бальными танцами, но в 28–29 лет поняла, что пора уходить, вспомнила о четырёх аккордах и начала перекладывать стихи на музыку;

– гитару осваивала самостоятельно, в том числе по телевизору, не сразу поняв, что видит зеркальное отражение;

– к конкурсам относится негативно, считая их «делом вкуса» и «филькиной грамотой»; её раздражает субъективность оценки творчества;

– в 1998 году на фестивале в Пскове получила поддержку от питерской поэтессы Анны из Шушенского, которая «благословила» её и дала уверенность в своих силах;

– главная награда – видеть эмоции зрителей (слёзы, смех) и понимать, что она «состоялась» и «живая»;

– в жизни Татьяна молчалива, «из породы кошек, которые сидят на шкафу и наблюдают»; стихи – единственная возможность рассказать о внутреннем мире;

– на сцене она «полностью голая», занимается «хирургическим вскрытием своих эмоций»; после концерта ей нужно время, чтобы прийти в себя;

– чувствует себя самодостаточной, одиночество не пугает, а является источником комфорта;

– название сборника «Ощущение времени» отражает осознание суеты и скоротечности дней;

– уверена, что авторская песня не умрёт, так как даёт «пищу для души», эмоции и тепло, в отличие от современной поп-музыки с «нулевым словарным запасом»;

– кумиров у неё нет, но уважает творчество Таривердиева, Ахматовой, Цветаевой;

– отмечает новую волну талантливых авторов после 35 лет, в том числе мужчин, с сильной поэзией и владением инструментом;

– на концерте главное для неё – звук: если она слышит себя, то полностью отдаётся выступлению, и ей неважно, 20 человек в зале или 800;

– зрители дарили ей туфли, грибы, банки варенья; самый запоминающийся случай – в Вентспилсе, когда после концерта люди побежали в магазин и принесли коробки конфет, так как цветы было купить уже негде.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

15 октября 2026

«Стихи не спрашивают разрешения»: Татьяна Замураева в «Минкульте». Главное
15 октября 2026

Карьерные консультации, дискуссии, мастер-классы: форум «Найди себя в Псковской области»
15 октября 2026

Поэтический вечер с музыкой и разговорами о жизни пройдёт в Пушкинском заповеднике
15 октября 2026

Псковская поэтесса Татьяна Замураева стала гостьей программы «Минкульт»
15 октября 2026

В музее-усадьбе Ковалевской откроют выставку о псковском академике Иване Виноградове
15 октября 2026

Мастер-классы киноакадемии «Золотой шуруп» пройдут в Пскове и Неёлово-2
15 октября 2026

Юные таланты могут принять участие в фестивале эстрадного искусства «Псковское созвездие»
15 октября 2026

В Псковском музее-заповеднике разработали новый маршрут по картинной галерее для детей

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...