16-е место занял Александр Котов в февральском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ

18:09, 18 марта 2019, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов занял 16 место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за февраль, который подготовила компания «Медиалогия». Как сообщили Псковскому агентству информации составители рейтинга, спикер регионального парламента улучшил свои позиции по сравнению с прошлым месяцем на 4 пункта.

Лидером в феврале стал председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, на втором месте – председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, на третьем – председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Замыкает рейтинг председатель Народного Собрания Ингушетии Магомет Яндиев.

Среди глав заксобраний Северо-Запада Александр Котов занимает второе место. На первой строчке – Вячеслав Макаров, на третьей - председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева (24-е место в общероссийском рейтинге).

«Медиалогия» - независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени. При построении рейтинга используется МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда.