В закон об охране объектов культурного наследия Псковской области предложено внести изменения

12:14, 19 марта 2019, ПАИ

В Псковское областное Собрание поступили поправки в региональный закон «О государственной охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Документ разработал Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области в целях приведения регионального закона в соответствие с федеральным законодательством.

Законопроект предлагает отнести к полномочиям органа охраны объектов культурного наследия установление информационных надписей и обозначений, содержащих информацию об объекте культурного наследия в случаях, если собственник памятника отсутствует, либо неизвестен. В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечается, что на изготовление и установку информационных надписей потребуется дополнительное бюджетное финансирование.

Кроме того, за органом охраны объектов культурного наследия закрепляются полномочия по выдаче уведомлений о соответствии или несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, расположенных в границах территории исторического поселения. Ещё одно новое полномочие – отнесение объектов культурного наследия, расположенных в границах территорий историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов, к ансамблям или достопримечательным местам.

Также дополняются полномочия областного Собрания депутатов: согласно законопроекту законодательный орган будет вправе не только устанавливать, но и изменять и прекращать существование зон охраны объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения, в том числе объединенной зоны охраны памятников.