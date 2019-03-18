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Политика

В закон об охране объектов культурного наследия Псковской области предложено внести изменения

В Псковское областное Собрание поступили поправки в региональный закон «О государственной охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

Документ разработал Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области в целях приведения регионального закона в соответствие с федеральным законодательством.   

Законопроект предлагает отнести к полномочиям органа охраны объектов культурного наследия установление информационных надписей и обозначений, содержащих информацию об объекте культурного наследия в случаях, если собственник памятника отсутствует, либо неизвестен. В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечается, что на изготовление и установку информационных надписей потребуется дополнительное бюджетное финансирование.

Кроме того, за органом охраны объектов культурного наследия закрепляются полномочия по выдаче уведомлений о соответствии или несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, расположенных в границах территории исторического поселения.  Ещё одно новое полномочие – отнесение объектов культурного наследия, расположенных в границах территорий историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов, к ансамблям или достопримечательным местам.

Также дополняются полномочия областного Собрания депутатов: согласно законопроекту законодательный орган будет вправе не только  устанавливать, но и изменять и прекращать существование зон охраны объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения, в том числе объединенной зоны охраны памятников.

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