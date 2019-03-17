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Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны в Великих Луках и четырёх районах Псковской области

В Великих Луках, Гдовском, Себежском, Порховском и Пыталовском районах дорожная полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, ночью 18 марта в Великих Луках на Октябрьском проспекте полицейские остановили автомобиль «ЗАЗ Шанс», которым управлял нетрезвый 33-летний пскович.

Вечером 18 марта в Гдовском районе по дороге Ямок – Первомайская на автомашине Москвич-2141 следовал 35-летний местный житель, который тоже был в нетрезвом состоянии.

Кроме того, 16 марта полицейские выявили пьяных водителей также в Себежском, Порховском и Пыталовском районах. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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