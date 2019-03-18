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Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России с 2020 года

Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году. В рамках реформы пройдёт сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике. Об этом заявила первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко, выступая на коллегии казначейства, сообщает РИА Новости.

Татьяна Нестеренко отметила, что в 2020 году планируется сократить численность территориальных органов власти на 5%, 2021-м — ещё на 10%. За это же время численность чиновников центрального аппарата уменьшится на 10%.

«Это делается для того, чтобы в том числе найти ресурсы для изменения системы оплаты труда», — пояснила Татьяна Нестеренко, подчеркнув, что размер фонда оплаты труда (ФОТ) при этом не изменится.

Главная цель реформы — подъем постоянной части зарплаты до 60% от ФОТ и снижение ее «плавающей стимулирующей части» до 40%. В настоящее время эта пирамида перевернута, отметила Татьяна Нестеренко.

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