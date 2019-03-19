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Псковская «Зоозащита» начала приём заявок на участие в выставке бывших бездомных кошек
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Общество

Псковская «Зоозащита» начала приём заявок на участие в выставке бывших бездомных кошек

Псковская «Зоозащита» приступила к формированию списка участников выставки бывших бездомных кошек, которая состоится, по предварительным данным, 1 июня. Как сообщили Псковскому агентству информации в общественной организации, мероприятие традиционно будет приурочено к Международному дню защиты детей.

«В этом году мы берем 21 кошку», - рассказала руководитель «Зоозащиты» Вера Короткова. Она уточнила, что кошки, уже участвовавшие в выставке, не допускаются, чтобы дать возможность показать себя новеньким. «Если у вас есть несколько кошек, и вы хотели бы участвовать в выставке с новой кошкой, мы с удовольствием запишем вас опять, но только после всех новеньких», - обратилась Вера Короткова к потенциальным участникам. Она подчеркнула, что выставка – это своего рода «спасибо» от зоозащитников за взятое бездомное животное.

Главные условия участия в выставке - животное должно быть изначально бездомным (информация будет проверяться), необходима красиво украшенная клетка. Клетки размером 61-43-57 см будут предоставлены «Зоозащитой». 

Подробности можно узнать по телефону: 89532373452 (Юлия Конечная).

Напомним, в прошлом году выставка бывших бездомных кошек состоялась в Пскове 2 июня. На ней были представлены порядка 20 животных, взятых из «передержек» или «с улицы». Среди животных был выбран победитель зрительского голосования, их хозяева получили подарки и памятные грамоты.

Кроме того, псковская выставка бывших бездомных кошек была номинирована на «Народное признание - 2017».

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