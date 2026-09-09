Воинский храм святого князя Александра Невского приглашает псковичей на престольный праздник

10:09, 09 сентября 2026, ПАИ

12 сентября, в день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского, в воинском храме его имени в Пскове состоится престольный праздник, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Накануне вечером, в 18:00, в храме будет совершено всенощное бдение. В сам день празднования в воинском храме будет совершена Божественная литургия и традиционный крестный ход вокруг храма. Начало богослужения – 9:00.

По окончании праздничной службы у стен храма развернется ярмарка осенних даров и предметов рукоделия, а также состоится праздничный концерт, на котором выступят духовой оркестр, хор воинского храма Александра Невского, а также солист Вячеслав Рахман.