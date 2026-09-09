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Общество

Депутат Псковской гордумы Анна Дмитриева станет гостьей программы «Среда обитания»

Депутат Псковской городской Думы Анна Дмитриева станет гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 сентября, в 14:00.

Анна Дмитриева. Фото: ПАИ

Какие результаты принёс выезд в округ с главой Пскова Борисом Елкиным в сентябре? Какие из поднятых вопросов можно решить в ближайшее время, а где придётся ждать более серьёзных бюджетных вливаний? Есть ли в округе проблема, которую жители поднимают из года в год, но пока так и не удалось решить? Какие наказы избирателей удалось выполнить? С какими вопросами приходят жители на депутатский приём? Бывают ли ситуации, когда жители требуют решения проблемы, но сами при этом не готовы участвовать в её решении? Как сегодня обстоят дела с созданием территориальных общественных самоуправлений? Какие проекты уже удалось реализовать благодаря ТОС?

Эти и другие вопросы с гостьей эфира обсудят ведущие Максим Андреев и Елена Лешкина.

«Среда обитания» выйдет в прямом эфире «Серебряного дождя» в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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